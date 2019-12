Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Fußgängerin auf Lübecker Weihnachtsmarkt zu Boden gestoßen

Lübeck (ots)

Am Montag (09.12.) gegen 13:15 Uhr besuchte eine 74-Jährige Meldorferin den Lübecker Weihnachtsmarkt, als sie von einem unbekannten Mann frontal angerempelt wurde. Die Frau wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert, erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Tatverdächtige durch den Durchgang am Eiscafé in Richtung Marienkirche.

Zu der Person gibt es folgende Beschreibung: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, schwarzes Haar, gepflegte Erscheinung und trug eine weiße Jacke mit schwarzen Streifen.

Hinweise zum Sachverhalt können an das 1. Polizeirevier in Lübeck unter der Rufnummer 0451-131-0 gemeldet werden.

