Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Vorrang missachtet - sechs Verletzte nach Unfall

Am Dienstag, 10.12.2019, kam es in Lübeck-Kücknitz zu einem Verkehrsunfall bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden.

Lübeck (ots)

Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 74-jähriger Lübecker mit seinem blauen PKW Ford Galaxy die Seelandstraße aus der Siemser Landstraße kommend in Richtung der Werkstraße. Mit im Fahrzeug saßen seine Frau (69 Jahre) und vier Enkel (5 und 9 Jahre) der Familie.

An der Kreuzung zur Werkstraße wollte der Galaxy-Fahrer nach links in diese abbiegen und übersah dabei offensichtlich einen entgegen kommenden blauen PKW Opel Corsa mit Ostholsteiner Kennzeichen. Dadurch kam es zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Zuge dessen wurden die fünf Beifahrer in dem Galaxy sowie der 30-jährige Fahrzeugführer des Opel leicht verletzt. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt. Die insgesamt sechs Verletzten wurden mit drei Rettungswagen zur weiteren Versorgung in umliegende Kliniken gebracht.

Vor Ort waren neben den Rettungswagen zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei aus Kücknitz und Travemünde eingesetzt. Zudem nahm die Feuerwehr ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Maik Seidel

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell