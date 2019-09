Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Familienzusammenführung mit Polizei und Feuerwehr

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, gegen 14 Uhr, fiel einer Mutter die Wohnungstür zu. In der Wohnung war noch der 10 Monate alte Sohn. Dieser saß weinend hinter der Tür. In ihrer Not verständigte die Mutter die Polizei. Ein gekipptes Fenster konnten die Beamten aber nicht öffnen. Erst der Feuerwehr gelangt es, das Fenster zu öffnen und in die Wohnung einzusteigen. Die Mutter war dann erleichtert und der Säugling beruhigte sich schnell wieder.

