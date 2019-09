Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Ausländischer Fahrer musste seinen Führerschein abgeben

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 19.10 Uhr, fuhr ein Zeuge auf der L241 von Papelau in Richtung Gerhausen. Er wurde auf einen Skoka Oktavia mit polnischer Zulassung vor sich aufmerksam, der in Schlangenlinie fuhr. Im Bereich der Gerhauser Steige überholte er zudem ein Auto mit Anhänger, obwohl Gegenverkehr kam. Das Auto im Gegenverkehr musste erheblich abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei konnte den Fahrer ermitteln und stellte eine deutliche Alkoholisierung fest. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde beim 35-jährigen Fahrer eine Blutprobe erhoben und der polnische Führerschein beschlagnahmt.

