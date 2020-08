Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Stark alkoholisierter 14-Jähriger greift Bademeister und Polizisten an- übelste Beleidigungen begleiten den Einsatzverlauf

Essen (ots)

45476 Mh.-Styrum: Ein 14-jähriger Mülheimer sorgte gestern Abend (Donnerstag, 21. August) für einen langen Polizeieinsatz, nachdem er einen Bademeister (27) eines Naturbads geschlagen hatte. Gegen 18:15 Uhr rückten Polizisten zum Naturbad aus. Zuvor hatte der Bademeister dem Jugendlichen aus dem Bad verwiesen, da dieser augenscheinlich stark alkoholisiert war und zudem unerlaubt Alkohol mit sich führte. Als der 14-Jährige angesprochen wurde, griff dieser den 27-Jährigen unvermittelt an. Um ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, unterstütze ein Essener (44) die Fixierung. Die Fixierung kommentierte der Jugendliche mit heftigsten Beleidigungen. Als Polizeibeamte eintrafen versuchten diese, den Jugendlichen zu beruhigen. Stattdessen aber schlug dieser mit der flachen Hand plötzlich in das Gesicht einer Beamtin, worauf er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Auch hier kommentierte er die Situation mit übelsten Beschimpfungen und drohte mit dem Tod. Aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades und seiner aggressive Stimmung baten die Polizisten um Unterstützung durch Rettungskräfte, um den Aggressor in ein nahegelegenes Krankenhaus zu bringen. Hier nutze er die Situation erneut, um Beleidigungen auszusprechen und um einen Polizisten und einen Sanitäter anzuspucken. Nach einer ersten Begutachtung und der gerichtlich angeordneten Blutentnahme, verbrachten die Rettungskräfte den Jugendlichen in ein Essener Spezialkrankenhaus. Einen Tag zuvor war der Jugendliche bereits aufgefallen, nachdem er mit einem Gleichaltrigen zwei unbekannte Jugendliche in Essen im U-Bahnhof Berliner Platz mutmaßlich überfallen wollte. Hier ermittelt bereits das Kriminalkommissariat für Raubdelikte mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendkriminalität. (ChWi)

