Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Jugendliche Räuber greifen Gleichaltrigen an - Raubdezernat ermittelt

Essen (ots)

45476 Mh.-Styrum: Die Kriminalpolizei ermittelt in einem versuchten Raubüberfall, bei dem zwei Jugendliche einen Gleichaltrigen geschlagen haben sollen. Die alarmierten Polizisten fuhren gestern Nachmittag (Mittwoch, 19. August) gegen 16:10 Uhr zur Dümptener Straße. Dort erwarteten sie bereits der Beraubte (14), seine Eltern sowie eine Zeugin. Der Mülheimer gab an, dass die beiden Angreifer ihn angesprochen und nach Geld gefragt hätten. Als er ihnen sagte, dass er kein Geld habe, sollte er zum Beweis seine Hosentaschen abschlagen. Hierbei wollten die Täter mutmaßlich ein "Klimpern" hören um auszuschließen, dass er nicht doch Geld mit sich führte. Unvermittelt schlug einer der Täter dem Jugendlichen ins Gesicht, ehe sie kurz darauf in Richtung Oberhausener Straße flüchteten. Die beiden jugendlichen Angreifer sollen zirka 14 Jahre alt und ungefähr 170 cm groß sein, einer von korpulenter Statur, der zweite schlank. Während der korpulentere eine Brille und eine dunkle Weste trug, soll der schlankerer ein weißes T-Shirt getragen haben. Beide sollen ein südländisches Aussehen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (KK31) unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

