Polizei Essen

POL-E: Essen: Mit Haftbefehl gesuchter Mann (18) schlägt Helfer (51) nieder - Zeuge verfolgt Tatverdächtigen

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Am Mittwochabend (19. August) gegen 20.10 Uhr schlug ein 18-jähriger, mit Haftbefehl gesuchter Mann auf der Straße "Am Bocklerbaum" auf einen 51-Jährigen ein, der dem alkoholisierten Mann versuchte von der Straße zu helfen. Zeugen berichteten, dass der 18-Jährige vermutlich unter Alkoholeinfluss über die Straße lief. Als ein Autofahrer hupte, weil er durch den jungen Mann an der Weiterfahrt gehindert wurde, wurde dieser aggressiv - bewegte sich aber weiterhin als Fußgänger auf der Fahrbahn. Der 51-jährige Zeuge beobachtete die Situation und bat den 18-Jährigen freundlich, besser die Straße zu verlassen. Der 18-Jährige folgte zunächst dem Hinweis. Auf dem Gehweg allerdings pöbelte und diskutierte dieser lautstark mit seinem Helfer. Laut Zeugen sei der 18-Jährige plötzlich "völlig ausgerastet". Er stieß gegen den Oberkörper des 51 Jahre alten Esseners und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der Verletzte fiel zu Boden und stieß mit dem Kopf auf den Bordstein. Daraufhin eilten mehrere Personen dem 51-Jährigen zur Hilfe, informierten Rettungsdienst, Notarzt und Polizei. Der 18-Jährige hingegen flüchtete vom Tatort. Polizeibeamte erhielten auf der Anfahrt den Hinweis, dass ein Zeuge dem Tatverdächtigen mit seinem Auto gefolgt sei und dieser sich nun auf der Krayer Straße, Ecke Am Zehnthof befinde. Die Polizei konnte den Gesuchten sofort antreffen und festnehmen. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der 18-Jährige bereits mit einem Haftbefehl wegen schweren Raubes gesucht wurde. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der 18-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wird am heutigen Tag der Justiz überstellt. Der 51-Jährige wurde schwer verletzt und wird aktuell in einem Essener Krankenhaus behandelt. /JH

