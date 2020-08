Polizei Essen

POL-E: Essen: Fotofahndung nach Einbrecher in Mehrfamilienhaus

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Mit dem Foto aus einer Sicherheitskamera sucht die Polizei zwei unbekannte Einbrecher, die sich über ein Kipp-stehendes Fenster Zugang zu einer Erdgeschosswohnung an der Krayer Straße gemacht haben. Die Tat ereignete sich am 23. Januar diesen Jahres. In der Zeit von 17 Uhr bis 20 Uhr verschafften sich die beiden unbekannten Einbrecher Zugang zur Wohnung und durchwühlten diese. Dabei wurden sie von einer Sicherheitskamera gefilmt, die im Wohnbereich installiert und im Verlauf des Einbruchs durch die Täter abgerissen wurde. Möglicherweise kennt jemand die abgebildete Person. Hinweise hierzu nimmt das Einbruchskommissariat (KK 32) unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

