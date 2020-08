Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Aggressiver Randalierer zerstört eigene Wohnung und verletzte alarmierte Beamte

Essen (ots)

45476 Mh.-Styrum: Ein aggressiver und laut randalierender Mülheimer sorgte heute Morgen (Dienstag, 18. August) in den sehr frühen Morgenstunden für einen Polizeieinsatz, der für ihn im Gewahrsam endete. Gegen 1:10 Uhr fuhren die alarmierten Polizisten zu der Wohnung an der Heidestraße. Schon durch die geöffnete Wohnungstür nahmen die Polizisten lautes Geschrei und Gepolter wahr. Der nur in Unterwäsche bekleidete 39-Jährige war sehr aggressiv und schrie laut um sich. Er beleidigte die Polizisten mehrfach und entblößte sich vor einer Polizistin. Als er unvermittelt auf die eingesetzten Beamten einschlagen wollte, wurde er unter großem Kraftaufwand auf dem Bett mit Handfesseln fixiert. Hierbei verletzte sich eine Polizistin, die anschließend an dem Einsatz den Dienst vorzeitig beenden musste. Zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten transportierten die Mülheimer Polizisten den renitenten Mann in das Essener Polizeigewahrsam. Auf dem Weg spuckte er die Polizisten an und versuchte sie mit Kopfstößen zu verletzen. Daher setzten die Beamten ihm eine Spuckhaube auf. Dies kommentierte der polizeibekannte Aggressor mit Todesdrohungen. Er verbrachte den restlichen Morgen im Polizeigewahrsam. Nun wird gegen ihn wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. (ChWi)

