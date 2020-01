Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Oberhonnefeld-Gierend (ots)

Am 26.01.20 ist es gegen 03:00 Uhr in der Dorfstraße in Oberhonnefeld-Gierend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 19-jährige Fahrer hatte unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über seinen Pkw verloren und ist in eine Gartenmauer gefahren. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des jungen Mannes wurde eingezogen und ihn erwartet ein Strafverfahren.

