Polizei Essen

POL-E: Essen: Oldtimer während der Urlaubszeit aus Tiefgarage entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Der Besitzer des Oldtimers traute wohl seinen Augen nicht, als er seinen roter Mercedes 280 SL Pagode nicht mehr wie gewohnt in der Tiefgarage vorfand. Während der zweiwöchigen Urlaubszeit muss der rote Oldtimer aus der Garage an der Redtenbacherstraße entwendet worden sein. Aufmerksame Nachbarn erinnerten sich, dass der Wagen noch am Dienstagabend (18. August) gegen 20 Uhr in seiner Parklücke stand. Der Besitzer stellte jedoch am darauffolgenden Tag (19. August) gegen 15 Uhr den Verlust des Oldtimers fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen E-MS303H blieb seitdem unauffindbar. Jetzt sucht die Polizei dringend nach Zeugen, die das schöne, auffällige Fahrzeug gesehen haben oder weitere Angaben zum Fahrzeugdiebstahl machen können. Womöglich haben Anwohner oder Mieter der Tiefgarage verdächtige Personen in den vergangenen Tagen beobachten können. Hinweise nimmt der zuständige Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell