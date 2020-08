Polizei Essen

POL-E: Essen: Kripo ermittelt nach Verdacht des Raubes - unbekannte Jugendliche suchen Schutz vor Gleichaltrigen beim Sicherheitsdienst am Berliner Platz

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Das auf Kinder- und Jugendkriminalität spezialisierte Raubdezernat "EG Jugend" sucht zwei unbekannte Jugendliche, die mutmaßlich am Mittwoch von zwei Gleichaltrigen beinahe überfallen wurden. Sie flüchteten sich zum Sicherheitsdienst der U-Bahn, die sich daraufhin um die beiden Verdächtigen kümmerten und bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Nach Aussage der Sicherheitskräfte sollen die beiden unbekannten Jugendlichen im Bereich des Berliner Platz auf die beiden späteren Festgenommen getroffen sein. Zunächst verlangten die beiden Mülheimer (jw. 14) Bargeld, ehe sie es auf die Kette eines der Jugendlichen abgesehen hatten. Diese flüchteten jedoch augenblicklich zu einem patrouillierenden Sicherheitsdienst, welcher die beiden Mülheimer ansprachen und in ihren Sozialraum baten. Dort warteten sie auf das Eintreffen der alarmierten Polizisten. Bei einem 14-Jährigen entdeckten die Beamten eine Tüte mit augenscheinlichem Marihuana. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Sie mussten beide mit zur Polizeiwache, wo sie nach Feststellung ihrer Identität durch Erziehungsberechtige abgeholt wurden. Nach Einsicht der Videoaufzeichnungen am Berliner Platz verdichten sich die Hinweise, dass die beiden unbekannten Jugendlichen durch die beiden 14-Jährigen eingeschüchtert und bestohlen werden sollten. Nun sucht der Ermittler des Raubkommissariats nach den beiden unbekannten Jugendlichen, die vor Feststellung ihrer Personalien gegangen sind. Möglicherweise haben sie zu Hause über den Vorfall gesprochen. Unter der Rufnummer 0201/829-0 können sie mit dem Kommissariat verbunden werden. (ChWi)

