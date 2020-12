POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 24. Dezember 2020 (Nachtrag vom 23.12.2020)

Polizeiinspektion Cuxhaven

Pkw fährt in eine Schaufensterscheibe

Cuxhaven. Am 23.12.2020, gegen 23 Uhr, geriet eine 18-jährige Frau aus Cuxhaven mit ihrem Pkw in der Segelckestraße in einer Linkskurve ins Schleudern, verwechselte Gas- und Bremspedal und kam in einer Schaufensterscheibe eines Sanitätshauses zum Stehen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 55.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall

Steinau. Am 23.12.2020, gegen 20.08 Uhr, kommt ein Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und rutscht in einen wasserführenden Graben. Der 57-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Cuxhaven verlässt das Fahrzeug aus eigenen Kräften und wird leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von 2,10 Promille auf. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt. Das Fahrzeug wurde von einem Abschlepper geborgen. Der Gesamtschaden des Unfalles selbst beträgt ca. 100 Euro.

