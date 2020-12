Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Feuerwerk in Cuxhaven gestohlen+++Einbruch in Spadener Verbrauchermarkt+++Zigarettenautomat in Cuxhaven aufgesprengt

CuxhavenCuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht von Montag auf Dienstag (21./22.12.2020) verschafften sich Unbekannte Zugang zum gesicherten Gelände eines Verbrauchermarktes in der Straße "Abschnede" in Cuxhaven. Dort entwendeten sie aus einer Lagerstätte diverses Feuerwerk und entfernten sich anschließend wieder unerkannt vom Tatort. Hinweise auf den oder die Täter/innen oder verdächtige Fahrzeuge nimmt die Polizei in Cuxhaven (04721-5730) entgegen.

Schiffdorf/Spaden. Am Dienstagmorgen (22.12.2020), gegen 04:30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Verbrauchermarkt in Schiffdorf-Spaden ein. Im Marktinneren brachten sie Elektronik-Waren an sich und flüchteten anschließend mit ihrer Beute unerkannt. Hinweise auf den oder die Täter/innen oder verdächtige Fahrzeuge nimmt die Polizei in Schiffdorf (04706-9480) entgegen.

Cuxhaven. Am frühen Mittwochmorgen (23.12.2020), gegen 01:15 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat im Bereich der Duhner Allee durch Unbekannte gesprengt. Der oder die Täter entkamen unerkannt mit Bargeld und Tabakwaren aus dem Automaten. Hinweise auf den oder die Täter/innen oder verdächtige Fahrzeuge nimmt die Polizei in Cuxhaven (04721-5730) entgegen.

