Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Loxstedt/Stotel

CuxhavenCuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel. Bereits am vergangenen Donnestag (17.12.20), zwischen 17:15 Uhr und 18:15 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz vor einer Zahnarztpraxis in der Burgstraße (Höhe Nr. 43) ein anderes geparktes Fahrzeug. Beim beschädigten Pkw handelte es sich um einen schwarzen Renault Clio. Der Schaden entstand wahrscheinlich beim Ausparken. Anschließend entfernte sich der/die Unfallverursacher/in ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Pflichten nachzukommen. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei in Loxstedt (04744-731660) oder die Polizei in Schiffdorf (04706-9480).

