Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Loxstedt

CuxhavenCuxhaven (ots)

Loxstedt. Am Mittwochvormittag (23.12.2020), zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr, wurde eine graue Daimler-Benz B-Klasse auf dem Großraumparkplatz der Verbrauchermärkte in der Parkstraße in Loxstedt beschädigt. Die Geschädigte hatte ihren Pkw vorwärts ordnungsgemäß in einer Parklücke geparkt und bei ihrer Rückkehr einen erheblichen Schaden am vorderen linken Kotflügel bemerkt. Anscheinend kollidierte ein anderer Pkw beim Ein- oder Ausparken mit der B-Klasse. Der oder die Verursacherin setzte seine Fahrt fort, ohne den Pflichten als Unfallverursacher/in nachzukommen. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizei in Loxstedt (04744/731660) oder in Schiffdorf (04706-9480).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Tom Kase

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell