Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung in S-Bahn

Stuttgart (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am Donnerstag (13.08.2020) gegen 17:50 Uhr in einer S-Bahn der Linie S2 in Fahrtrichtung Filderstadt gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen manipulierte ein bislang unbekannter Mann offenbar während der Fahrt vom Stuttgarter Hauptbahnhof bis zum S-Bahnhaltepunkt Stuttgart-Universität an seinem Glied. Hierbei soll er zudem eine 23-jährige Reisende während der Tatausführung beobachtet haben, die nach ihrem Ausstieg den Sachverhalt über den Polizeinotruf meldete. Trotz Überprüfung der S-Bahn im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt und mit hellen Haaren beschrieben. Er soll zur Tatzeit mit einer blauen Hose, Turnschuhen und einem hellen Oberteil bekleidet gewesen sein. Insbesondere die Videosequenzen der S-Bahn sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

