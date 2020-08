Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung in S-Bahnebene

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Sonntagmorgen (09.08.2020) gegen 03:00 Uhr in der S-Bahnebene des Stuttgarter Hauptbahnhofes gekommen. Ein bislang unbekannter Mann soll zuvor die weibliche Begleitung eines 24-jährigen auf der Rolltreppe zur S-Bahnebene bedrängt und nach einem anschließenden Streit von sich weggestoßen haben. In der Folge schlug offenbar ihr 24-jähriger Begleiter den Unbekannten gegen den Kopf, sodass zwischen den beiden Männern eine wechselseitige körperliche Auseinandersetzung entstand. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei konnten den 24-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Tatort stellen. Sein Kontrahent flüchtete noch vor Eintreffen der Beamten über die Arnulf-Klett-Passage in unbekannte Richtung und konnte trotz Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Er wird als dunkelhäutiger Mann mit einer BaseCap beschrieben und soll zur Tatzeit ein rotes Oberteil mit einem Löwen, eine schwarze Jeans und grau-schwarze Schuhe getragen haben. Hinweise zu etwaigen Verletzungen der beteiligten Personen liegen bislang nicht vor. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell