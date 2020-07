Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei ermittelt Sprayer ++

Rotenburg (ots)

Bothel. Nach Farbschmierereien am vergangenen Wochenende hat die Botheler Polizei Anfang der Woche zwei jugendliche Täter ermitteln können. Die 15 und 16 Jahre alten Sprayer aus dem Raum Bothel hatten in der Nacht zum Sonntag die Seitenfassade des Gemeindehauses am Horstweg, den Eingangsbereich der Turnhalle der Wiedauschule und einen privaten Pkw mit Sprühfarbe beschmiert. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden.

