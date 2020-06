Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Wem gehört der Kinderroller - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Wem gehört der Kinderroller - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Am vergangenen Wochenende hat die Rotenburger Polizei bei einem amtsbekannten 21-jährigen Mann einen Kinderroller sichergestellt. Damit war er am frühen Freitagmorgen in der Innenstadt unterwegs. Die Beamten gehen davon aus, dass der Roller zuvor gestohlen worden ist. Bislang liegt der Polizei aber noch keine Strafanzeige vor. Daher bitten die Ermittler den rechtmäßigen Eigentümer sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden.

