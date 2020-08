Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bremse an Bauzug angezogen

Fellbach (ots)

Zu einem mutmaßlichen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am Samstagabend (08.08.2020) gegen 22:30 Uhr am Bahnhof in Fellbach gekommen. Der Triebfahrzeugführer eines aus Waiblingen kommenden Bauzuges hatte nach Ankunft am Stuttgarter Hauptbahnhof eine Beschädigung an seinem Schienenfahrzeug festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen war es durch eine offenbar angezogene Feststellbremse zu einer starken thermischen Belastung am Radkranz des Zuges gekommen. Das Baufahrzeug musste daraufhin zunächst außer Betrieb genommen werden. Der durch den Vorfall entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass sich eine mutmaßliche Gruppe Jugendlicher, während eines 15-minütigen Halt des Zuges am Bahnhof Fellbach, Zugang zum Bauzug verschafften und in der Folge an der Feststellbremse manipulierten. Insbesondere die Videosequenzen am Bahnsteig sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Stuttgart. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell