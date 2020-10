Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz

Landkreis Rottweil) Sachbeschädigung an der Schule - Zeugen gesucht

Sulz am Neckar (ots)

Unbekannte trieben in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen auf dem Schulhof des Gymnasiums in der Weilerstraße ihr Unwesen. Die Unbekannten zündeten Müll sowie eine auffällige Jacke an (siehe Bild), an einer nagelneuen Sitzbank konnten Brandflecken festgestellt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Personen, die Hinweise zu den Verursachern oder dem Eigentümer der Jacke geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Sulz, Tel. 07454 92746, zu informieren.

