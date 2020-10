Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunken Unfall verursacht (05.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es von Sonntag auf Montag gegen Mitternacht in der Wieselsbergstraße. Ein 48-jähriger Ford Transit Fahrer war gegen eine Verkehrsinsel geprallt. Hierdurch gab es an einer Achse des Autos so erhebliche Beschädigungen, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten beim Fahrer deutliche Alkoholbeeinflussung fest, weshalb ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben. Gegen ihn wird wegen Verursachen eines Verkehrsunfalles unter alkoholischer Beeinflussung ermittelt. An seinem Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Wagen ab.

