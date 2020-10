Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Möggingen, Lkrs. KN) Verpuffung verletzt einen Jugendlichen schwer (04.10.2020)

Radolfzell-Möggingen (ots)

Zu einem medizinischen Notfall sind am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr der Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber und die Polizei gerufen worden. Mehrere Jugendliche hatten an einem öffentlichen Grillplatz ein Lagerfeuer gemacht und vermutlich brennbare Flüssigkeit in das Feuer geleert. Dadurch wurde eine Verpuffung ausgelöst und ein Junge hierdurch schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber flog ihn in eine Spezialklinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls aufgenommen.

