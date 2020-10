Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkrs. KN) Diebstahl eines E-Bikes (04.10.2020)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein abgeschlossenes, türkisfarbenes E-Bike der Marke "KTM" mit einer Fahrradtasche am Gepäckträger hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 22.00 Uhr und 22.15 Uhr vor einem Gasthaus in der Hauptstraße entwendet. In der Fahrradtasche befanden sich eine Jacke und ein Nokia-Handy. Personen, die zu der betreffenden Zeit vor der Gaststätte Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verbleib der Gegenstände geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

