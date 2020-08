Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Nach Unfall: Fahrer eines grünen Kombis gesucht

Emmerich (ots)

Am Mittwoch (26. August 2020) gegen 12:25 Uhr war eine 29-jährige Autofahrerin in ihrem Skoda Karoq auf der Seufzerallee in Richtung Gerhard-Storm-Straße unterwegs. Auf der Höhe eines Autohauses an der Einmündung zur Gerhard-Strom-Straße kam von rechts ein anderer Wagen, der in die Seufzerallee abbog und sie dabei offenbar schnitt. Die 29-Jährige fuhr daher weiter rechts, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und touchierte einen am Fahrbahnrand abgestellten Wagen am linken Außenspiegel. An ihrem Skoda entstand dabei ein Schaden am rechten Spiegel. Bei dem abbiegenden PKW soll es sich um einen grünen Kombi gehandelt haben, der Fahrer sei um die 40-Jahre alt gewesen sein. Wahrscheinlich hat er den Unfall nicht bemerkt. Er wird daher gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

