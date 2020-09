Polizeipräsidium Konstanz

Rund 17.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Freitag, gegen 10 Uhr, in der Hohenstraße im Bereich der Ausfahrt des "Aquari Parkplatzes" ereignet hat. Eine 39-jährige Fahrerin eines Skodas rutschte vom Bremspedal ihres Wagens auf das Gaspedal ab und kollidierte mit dem Opel einer 77-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

