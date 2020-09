Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R.

Landkreis Rottweil) Brennender Lkw (24.09.2020)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Vermutlich infolge eines technischen Defekts hat am Donnerstag, gegen 15 Uhr der Motorraum eines Lastwagens zwischen Flözlingen und Weiler auf der Kreisstraße 5535 Feuer gefangen. Der Fahrer bemerkte dies, hielt sofort an und stieg aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Führerhaus des Lasters bereits in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Zimmern konnte das komplette Übergreifen des Feuers auf die Ladung (Ballen mit gepresstem Öhmd) verhindern. Während den Löscharbeiten und dem Abladen des Hängers war die Kreisstraße bis etwa 18.30 Uhr voll gesperrt. Der Schaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt.

