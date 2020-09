Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kind von Autofahrer angefahren - Zeugen gesucht (24.09.2020)

Donaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 13.15 Uhr, am Fußgängerüberweg Schellenbergbrücke in der Bräunlinger Straße ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer soll ein 10-jähriges Kind, welches den Zebrastreifen überquerte, angefahren haben. Der 10-jährige Junge, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, stürzte nach der Kollision und verletzte sich hierbei leicht. Anschließend soll der Autofahrer mit dem Kind geschimpft haben und danach weitergefahren sein. Nach Angaben des Kindes saß am Steuer des roten Fahrzeugs ein älterer Mann. Mehr ist bislang nicht bekannt. Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu wenden.

