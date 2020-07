Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Interkommunaler Grundausbildungslehrgang der freiwilligen Feuerwehren aus Plettenberg und Herscheid Coronabedingt jetzt erst gestartet

Am gestrigen Donnerstag, den 30.07.2020, startete an der Feuer- und Rettungswache in Plettenberg der neue Grundausbildungslehrgang der freiwilligen Feuerwehr. Der eigentlich für Anfang dieses Jahrs geplante Grundlehrgang konnte aufgrund der Pandemie jetzt erst verspätet, unter Einhaltung der bekannten Corona-Verhaltensregeln, beginnen. Insgesamt werden 23 Teilnehmer/-innen aus der Herscheider und Plettenberger Feuerwehr in den nächsten 160 Unterrichtsstunden die notwendigen Grundkenntnisse für den Feuerwehrdienst in Brandbekämpfung und technischer Hilfeleistung erwerben. Dazu gehört beispielsweise der Aufbau eines Löschangriffes, der Umgang mit tragbaren Leitern sowie das befreien von eingeklemmten Personen. Geplant ist, dass der interkommunale Grundlehrgang am 4. Dezember mit einer schriftlichen und praktischen Prüfung abschließt, dort müssen die Nachwuchskräfte ihr erlerntes Wissen und die Einsatzabläufe noch einmal unter Beweis stellen. Markus Bauckhage, Leiter der Feuerwehr Plettenberg, bedankt sich bei den neuen Einsatzkräften, dass sie die Bereitschaft haben sich ehrenamtlich in der Feuerwehr zu engagieren, dies sei heute nicht mehr selbstverständlich. Andre Zimmermann, Leiter der Feuerwehr Herscheid, bedankt sich ebenfalls und freut sich über so viele Teilnehmer. Außerdem lobt er die hervorragende Zusammenarbeit der beiden Kommunen und das Engagement der ehrenamtliche Ausbilder, die ihr Fachwissen und ihre jahrelange Einsatzerfahrung mit in die Ausbildung der neuen Einsatzkräfte einfließen lassen.

Interesse an der Feuerwehr bekommen? Dann meld dich! wehrleitung@feuerwehr-plettenberg.de

