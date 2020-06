Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ nach Zigarette gefragt - Frau geohrfeigt - Zeugin gesucht ++ Polizei ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge ++ Hyundai gegen Hyundai ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Hyundai gegen Hyundai - nach Unfall geflüchtet

Am 11.06.20, gegen 08.35 Uhr, fuhr ein 94-Jähriger mit seinem Hyundai Getz rückwärts mit Vollgas aus einer Parklücke, dass er gegen einen Hyundai i10 stieß, der in einer hinter ihm befindlichen Parkreihe stand. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von ca. 10.000 Euro; für den geparkten Hyundai bedeutete das einen wirtschaftlichen Totalschaden. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der 94-Jährige in die Werkstatt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Den Führerschein des rasanten Seniors stellten die Polizeibeamten sicher. ++ Ein Foto des beschädigten Hyundai i10 kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw

Auf bislang ungeklärte Art und Weise wurde in der Nacht zum 11.06.20 ein VW geöffnet, der im Landwehrweg abgestellt war. Aus dem VW wurde u.a. Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse gestohlen

Einer 49-Jährigen aus dem Landkreis Lüneburg wurde am 11.06.20, gegen 12.30 Uhr, die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Die Tat ereignete sich in einem Baumarkt in der Straße Bei der Keulahütte. Neben Bargeld befanden sich diverse persönliche Papiere in der Geldbörse. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Handorf - Kupferfallrohe gestohlen

Kupferfallrohe im Wert von mehreren hundert Euro haben unbekannte Täter zwischen dem 10. und 11.06.20 von einem Gebäude in der Hauptstraße abgebaut und gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Artlenburg - Einbruch in Lagerraum

In den Lagerraum einer Scheune in der Deichstraße brachen unbekannte Täter zwischen dem 09. und 10.06.20 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und stahlen eine Motorsäge. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Bardowick - 9-Jähriger mit Fahrrad angefahren

Am 11.06.20, gegen 13.05 Uhr, kam es an einem Fußgängerüberweg im Vögelsener Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 9 Jahre alter Junge leicht verletzt wurde. Der 9-Jährige hatte den Fußgängerüberweg befahren, wurde jedoch von einer 83 Jahre alten Daimler-Fahrerin zu spät gesehen. Die 83-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Klinikum.

Lüneburg - Radfahrer kann nicht rechtzeitig bremsen - bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 12.06.20, gegen 06.15 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Rennrad den abschüssigen Brückensteig in Richtung Edgar-Schaub-Platz. Zeitgleich befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Pkw BMW die Ochtmisser Straße in Richtung Brückensteig. Der 59-Jährige erkannte, dass der BMW aufgrund der Regelung rechts vor links Vorfahrt hatte, jedoch griffen die Bremsen aufgrund von Nässe nicht so gut. Der Rennradfahrer kollidierte mit der linken Seite des von rechts kommenden Pkw und stürzte, wobei er sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Klinikum. Bei dem Unfall entstanden zudem Sachschäden von ca. 1.500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Obduktionsergebnis des am vergangenen Wochenende verstorbenen 49-Jährigen liegt vor - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge

Wie von hier berichtet wurde in den Mittagsstunden des 06.06.20 eine leblose Person mit Gesichtsverletzungen im Bereich der Ladezone eines Einkaufsmarktes im Develangring aufgefunden. Die Ermittlungen hatten schnell ergeben, dass es sich bei dem Toten um einen 49 Jahre alten, ukrainischen Staatsbürger handelte, der der örtlichen Trinkerszene zugerechnet werden konnte. Mittlerweile wurde der Leichnam obduziert, wobei sich herausstellte, dass die Verletzungen ursächlich für den Tod waren. Ein Zeuge, der am Freitagabend, 05.06.20 die Auseinandersetzung zwischen dem 49-Jährigen und einem noch unbekannten Mann beobachtet hat, konnte eine Beschreibung des unbekannten Tatverdächtigen abgeben. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, - ca. 180 bis 185 cm groß, - hager, - schwarze Haare, - drei-Tage-Bart, - ungepflegte Erscheinung, - spricht vermutlich kein Deutsch, jedoch eine osteuropäische Sprache, - bekleidet mit einem Basecap, einem dunklen Kapuzenpullover und einer dreckigen, dunklen Jogginghose, - trug zwei Umhängetaschen im "Militärlook" bei sich.

Parallel sucht die Polizei weiter nach weiteren möglichen Zeugen, die den 49-Jährigen evtl. in Begleitung einer oder mehrerer Personen am 05.06.20 gesehen haben bzw. die Auseinandersetzung am Freitagabend beobachtet haben. Insbesondere wird nach einem korpulenten Mann gesucht, der an dem Freitagabend mit einem Mountainbike, an welchem sich ein Fahrradkorb befand, zum Zeitpunkt des Streits zunächst anwesend war. Dieser soll einen Schnauzbart und Tätowierungen an beiden Händen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-215, entgegen.

Clenze - Spendenbox aufgebrochen und einkaufen gegangen

Ein 58 Jahre alter Mann steht im dringenden Verdacht am Donnerstagvormittag, 11.06.20, gegen 11.30 Uhr, eine Spendenbox aufgebrochen zu haben, in der sich Leergut-Bons im Wert von mehr als 100 Euro befunden haben. Die Box ist in einem Lebensmittelgeschäft in der Lange Straße aufgehängt. Mit den Bons versuchte der 58-Jährige dann in dem Lebensmittelgeschäft einzukaufen. Statt den ausgesuchten Waren im heimischen Kühlschrank hat der 58-Jährige jetzt ein Strafverfahren "am Hacken".

Uelzen

Uelzen - nach Zigarette gefragt - Frau geohrfeigt - Zeugin gesucht

Am 11.06.20, gegen 06.45 Uhr, wurde eine 35-jährige Fahrradfahrerin von einer noch unbekannten Frau in der Bahnhofstraße angehalten und um eine Zigarette gebeten. Als die 35 Jahre alte Uelzenerin antwortete, dass sie Nichtraucherin sei, spuckte und schlug die unbekannte Täterin ihr ins Gesicht. Die Uelzenerin flüchtete mit ihrem Fahrrad, erstattete später jedoch Anzeige. Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

- augenscheinlich wohnungslos, da insgesamt eine schmutzige Erscheinung, - ca. 150 bis 160 cm groß, - sehr zierlich / abgemagert, - augenscheinlich Deutsche, - sprach hochdeutsch, - ca. 50-55 Jahre alt, - sehr kurze, dunkle, laienhaft geschorene Haare, "Igelschnitt", - komplett grau gekleidet, ungepflegt.

Eine Zeugin, die im Bereich eines Drogeriemarktes auf der anderen Straßenseite gestanden hat, könnte den Vorfall beobachtet haben. Sie und ggf. andere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, zu melden.

Uelzen - Münzautomat aufgebrochen

Zwischen dem 10.06.20, 21.15 Uhr, und dem 11.06.20, 14.40 Uhr, brachen unbekannte Täter zwei Automaten im Bereich der Toiletten des Uelzener Bahnhofs auf. Die Täter erlangten Münzgeld von weniger als 100 Euro. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - Leichtkraftradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 12.06.20, gegen 09.50 Uhr, kam es an der Kreuzung Dieterichstraße/ Alewinstraße zu einem Zusammenstoß zwischen dem Ford eines 65-Jährigen und dem Leichtkraftrad MKB eines 17-Jährigen. Der Ford-Fahrer hatte von der Alewinstraße nach links in die Dieterichstraße einbiegen wollen und hierbei die Vorfahrt des von links kommenden, vorfahrtberechtigten Jugendlichen missachtet. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der MBK-Fahrer leicht verletzt wurde. An Pkw und Leichtkraftrad entstanden Sachschäden von ca. 14.500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 01520-9348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell