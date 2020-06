Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Polizei ermittelt nach Diebstählen von Ortstafeln und einem Verkehrszeichen ++ drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall ++ Pkw landet im Graben - Fahrer leicht verletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Bardowick - Einbruch in Wohnhaus

Am 10.06.20, zwischen 10.15 und 10.45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Schillingskamp ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, betraten das Haus und durchwühlten mehrere Räume. Vermutlich wurden die Täter durch eine nach Hause kommende Bewohnerin gestört und flüchteten. Was gestohlen wurde ist bislang noch nicht bekannt. Durch den Einbruch entstand jedoch Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Wittorf - Einbrecher stehlen Baumaterial

Auf bislang nicht geklärte Art und Weise drangen unbekannte Täter zwischen dem 05. und 10.06.20 in eine Halle in der Straße Im Rehr ein und entwendeten dort bereitgelegte Baumaterialien im Wert von mehreren hundert Euro. Bei den gestohlenen Gegenständen handelt es sich zum Beispiel um Rohre, Muffen, Schrauben und diverses Kleinmaterial. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - auf Beleidigung folgen Schläge

Zwischen einem 21-Jährigen und einem 37 Jahre alten Mann ist es am 10.06.20 zu einem Streit in einem Getränkemarkt in der Bleckeder Landstraße gekommen. Zunächst kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einer verbalen Auseinandersetzung. Schließlich soll der 37-Jährige, der unter Alkoholeinfluss stand, den Jüngeren beleidigt haben, woraufhin dieser den Älteren schlug. Zeugen trennten die Streithähne und riefen die Polizei.

Lüneburg - Taschendiebe bestehlen Seniorin

Am Vormittag des 10.06.20 bemerkte eine 79-Jährige, während sie sich auf dem Marktplatz in Lüneburg aufhielt, dass ihre Tasche geöffnet war und ihre Geldbörse fehlte. In der Geldbörse befanden sich Bargeld und persönliche Papiere. Es ist anzunehmen, dass die Seniorin auch den Pin ihres Kontos in der Geldbörse aufbewahrte, da die Täter später von ihrem Konto einen bislang nicht näher bezifferten Geldbetrag abhoben.

Die Polizei empfiehlt:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

- Heben Sie den Pin ihres Kontos auf keinen Fall in ihrer Geldbörse zusammen mit der dazugehörigen Scheckkarte bzw. Kreditkarte auf.

Lüneburg - Strafverfahren wegen Drogenhandels eingeleitet

Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln haben Polizeibeamte am Mittwochnachmittag ein Strafverfahren gegen einen 30 Jahre alten Lüneburger Eingeleitet. Der 30-Jährige war bei der Übergabe von höchstwahrscheinlich Kokain im Clamartpark beobachtet worden. Mehrere verpackte Einheiten von Kokain sowie Bargeld wurden von der Polizei sichergestellt.

Kirchgellersen - Fahrradfahrerin übersehen

Am 10.06.20, gegen 12.50 Uhr, befuhr eine 66-Jährige mit ihrem Fahrrad den kombinierten Fuß-/Radweg entlang der Lüneburger Straße in Richtung Lüneburg. Zeitgleich wollte der 60 Jahre alte Fahrer eines Seat einen Parkplatz verlassen und auf die Lüneburger Straße fahren. Hierbei übersah er die Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen die 66-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Vorsorglich wurde sie mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Lüneburg verbracht.

Dahlenburg/ Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Am 09.06.20, gegen 16.15 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen Pkw Jaguar, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Lüneburger Landstraße in Dahlenburg abgestellt war. An dem Jaguar entstanden Sachschäden von ca. 2.000 Euro. In Lüneburg, auf einem Parkplatz in der Straße Auf der Hude wurde ebenfalls am Mittwoch, zwischen 12.00 und 12.10 Uhr, ein Renault Megane von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. An dem Renault entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. In beiden Fällen fuhren die Unfallverursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nehmen die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/979440, bzw. die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kollision zwischen Radfahrern - Radfahrer flüchtet

Am 10.06.20, gegen 23.15 Uhr, kam es in der Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 19-Jähriger war zusammen mit einem weiteren Radfahrer auf dem Fahrradweg entlang der Willy-Brandt-Straße von der Straße Vor dem Roten Tore in Richtung Friedrich-Ebert-Brücke unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer zusammenstieß. Der 19-Jährige stürzte und erlitt eine Schnittverletztung an der Hand. Der unbekannte Fahrradfahrer stieg nach dem Zusammenstoß wieder auf sein Fahrrad und fuhr davon.

Lüneburg - Pkw landet im Graben - Fahrer leicht verletzt

Am 11.06.20, gegen 13.30 Uhr, wollte der 65-jährige Fahrer eines Mercedes an der Anschlussstelle Stadtkoppel auf die B4 in Fahrtrichtung Süden auffahren. Während des Beschleunigungsvorganges verlor er im Auffahrtsbereich die Kontrolle über seinen Pkw. Der Mercedes geriet ins Schleudern, drehte sich um die eigene Ache und kam schließlich im Graben zwischen den Büschen zum Stehen. Der 65-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Klinikum. Der Pkw musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Wie hoch der am Pkw entstandene Sachschaden ist, steht noch nicht fest. ++ Fotos können unter www.pressestelle.de heruntergeladen werden. ++

Lüneburg - Fahrräder gestohlen

Ein Pedelec, ein Mountainbike und ein Kindermountainbike haben unbekannte Täter in der Nacht zum 11.06.20 in der Dessauer Straße gestohlen. Die drei Fahrräder waren dort an einem Geländer angeschlossen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Rosien - Kollision zweier Pkw - 10.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 11.06.20 auf der Landesstraße 232 - Einmündung Kreisstraße 56. Eine 35 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Insignia war gegen 06:45 Uhr auf die Landesstraße eingebogen und hatte dabei die Geschwindigkeit eines 58 Jahre alten Fahrers eines Pkw Hyundai falsch eingeschätzt, der sich auf der Landesstraße näherte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - ohne Führerschein, jedoch unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 47 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 10.06.20 auf der Bundesstraße 493 kurz hinter dem Küstener Kreisel. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann den Einfluss von Drogen fest, jedoch keinen Führerschein (den er nicht besaß). Ein Urintest auf Drogen verlief positiv. Parallel fanden die Beamten bei dem Mann auch Reste von Betäubungsmittel, so dass entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden. Auch gegen die Halterin des BMW wurde ein Strafverfahren wegen Duldung des Fahrens ohne Fahrerlaubnis pro forma eingeleitet.

Küsten - drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am 10.06.20, gegen 11.55 Uhr, befuhr eine 55-Jährige mit ihrem VW Multivan einen Ortsverbindungsweg von der B 493 kommend in Richtung Lüsen. An der Kreuzung zur K8 missachtete die VW-Fahrerin nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 73-Jährigen, die auf der K8 von Lübelner Krug in Richtung Karmitz fuhr. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Suzuki auf die Seite. Beide Pkw-Fahrerinnen sowie ein 81, der im Suzuki mitfuhr, wurden jeweils leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 9.000 Euro.

Uelzen

Ebstorf - Diebe in Eiscafe - Mitarbeiter abgelenkt und Geldbörse aus Schublade erbeutet - Diebespärchen im Rahmen der Fahndung ermittelt

Gegen ein 32 und 37 Jahre altes Pärchen aus der Region ermittelt die Polizei nach einem Geldbörsen-Trickdiebstahl in einem Eiscafé, Lüneburger Straße, in den Mittagsstunden des 10.06.20. Das Pärchen hatte gegen 13:00 Uhr eine Bedienung abgelenkt und dabei aus einer Schublade des Cafés eine Geldbörse erbeuteten können. Die beiden Täter konnten trotz getragener Nasen-Mundbedeckung im Rahmen der Fahndung identifiziert und ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Suhlendorf, OT. Kölau - Waldfläche in Brand gesetzt

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei nach dem Brand von zwei Waldfläche von insgesamt gut 100m² in den Nachmittagsstunden des 10.06.20 in einem Waldgebiet zwischen Kölau und Bockholt. Die Fläche sind gut 500m voneinander entfernt. Durch das schnelle Entdecken gegen 16:30 Uhr und den Einsatz der alarmierten Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang auch einen möglicherweise Quad-Fahrer. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - Polizei ermittelt nach "möglicher Kollision" mit radelndem Mädchen

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall im Bereich des Kreisverkehrs Johnsburg in den Mittagsstunden des 10.06.20. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der Fahrer/die Fahrerin eines Pkw VW Golf mit Gifhorner-Kfz-Kennzeichen den Kreisverkehr gegen 11:15 Uhr verlassen und dabei eine 12-Jährige mit ihrem Fahrrad übersehen, die gerade die Fahrradfurt querte. Das Mädchen erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Verursacher fuhr weiter, so dass die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, zu melden.

Bad Bevensen - Polizei ermittelt nach Diebstählen von Ortstafeln und einem Verkehrszeichen

Wegen Diebstahls und in einem Fall gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei nach bis dato vier angezeigten Diebstählen von Ortstafeln/ -schildern "Bad Bevensen" sowie einem Kurvenzeichen. Dabei wurden die Schilder an der Landesstraße 252 - Demminer Allee, Röbbeler Straße, Landesstraße 254 - Klein Hesebeckerstraße und Landesstraße 232 - Dahlenburger Straße demontiert. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro. Nicht zu unterschützen ist auch die Demontage des Kurvenzeichens, die zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern führen könnte. Hinweise nimmt die Polizei Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

