POL-LG: ++ versuchte Einbrüche und Diebstahl in Kleingartenkolonien ++ Drogen und Messer sichergestellt ++ Pkw gestohlen ++

Lüneburg

Lüneburg - Pkw gestohlen

Der Diebstahl eines schwarzen Toyota Rava vom Gelände eines Autohandels in der August-Horch-Straße wurde am Nachmittag des 09.06.20 bei der Polizei angezeigt. Zwei weitere Pkw hatten höchstwahrscheinlich die gleichen Täter aufgebrochen sowie von einem anderen Pkw die Kennzeichen GF - B 6667 abgebaut und entwendet. Der durch die Diebstähle entstandene Schaden wurde auf ca. 30.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - Geldbörse gestohlen - Zeuge gesucht

Am 08.06.20, zwischen 15.00 und 15.15 Uhr, wurde einer 87-Jährigen die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen, während sie sich in einem Einkaufsmarkt in der Lüneburger Landstraße aufhielt. In der Geldbörse befand sich u.a. Bargeld, aber auch persönliche Papiere. Vieles deutet darauf hin, dass auch der Pin der Scheckkarte der Seniorin aufbewahrt wurde, denn die Täter hoben später bei einem Geldinstitut mehrere hundert Euro vom Konto ab. Die Geldbörse selbst wurde gegen 15.30 Uhr von einem unbekannten Mann gefunden und bei der dortigen Bäckerei als Fundsache abgegeben. Dieser und andere mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/979440, in Verbindung zu setzen.

Reppenstedt - Einschleichdieb entwendet Bargeld

Am 09.06.20, gegen 14.50 Uhr, betrat ein unbekannter Täter ein Wohnhaus in der Goethestraße durch eine unverschlossene Tür und stahl aus einer abgelegten Geldbörse Bargeld. Eine Hausbewohnerin sah den Unbekannten noch, der vorgab angeblich einen Arzt zu suchen. Der Diebstahl wurde erst später bemerkt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 40 Jahre alt, - ca. 185 cm groß, - hager, - osteuropäischer Herkunft, sprach jedoch akzentfrei Deutsch, - dunkle, mittellange, gewellte Haare, - bekleidet mit einem grauen Blouson und einer Malerhose.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/244480, entgegen.

Adendorf - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Am Nachmittag des 08.06.20 wurde ein 21-Jähriger in der Erbstorfer Landstraße von einer Polizeistreife mit seinem E-Scooter angetroffen und kontrolliert. Versichert hatte der 21-Jährige den E-Scooter nicht, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

Lüneburg - Zeuge klärt Unfallflucht

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass der Unfallschaden an einem Pkw BMW, der am Dienstagvormittag auf einem Parkplatz in der Straße Auf der Hude abgestellt war, ersetzt werden kann. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 79-Jähriger mit seinem Audi beim Verlassen einer Parklücke den BMW angefahren. An Audi und BMW entstanden Sachschäden von jeweils mehreren hundert Euro. Der Audi-Fahrer fuhr jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Zeuge hatte den Unfall jedoch beobachtet und sich das Kennzeichen des Audi gemerkt, so dass der Unfallverursacher ermittelt werden konnte. Gegen den 79-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Lüneburg - Geschwindigkeitsmessung

In der 30 km/h Zone vor dem Schulzentrum im Oedemer Weg wurde am Vormittag des 09.06.20 die Geschwindigkeit gemessen. Binnen einer Stunde wurde lediglich eine 73 Jahre alte Pkw-Fahrerin von den eingesetzten Polizeibeamten mit einer zu hohen Geschwindigkeit erwischt - sie fuhr 56 km/h statt den erlaubten 30 km/h.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Büroräume

In die Büroräume eines Betriebs Am Kleinbahnhof brachen Unbekannte in der Nacht zum 10.06.20 ein. Die Täter hatten eine Scheibe mit Steinen eingeworfen, durchsuchten das Gebäude und erbeuteten Bargeld. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Drogen und Messer sichergestellt

Einen 26-Jährigen Mann aus Hannover kontrollierte die Polizei in den Nachtstunden zum 10.06.20 in der Lange Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 01:00 Uhr stellte die Beamten bei diesem fast 100 Gramm Marihuana sowie fast 200 Gramm Amphetamine sicher. Parallel fanden die Beamten bei dem Hannoveraner ein Einhandmesser. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüchow - Parkplatzunfall - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Parkplatzunfall im Verlauf des 05.06.20 auf dem SKF-Parkplatz Seerauer Straße - Parkplatz P4 - sucht die Polizei mögliche Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Rangieren einen schwarzen Pkw Daimler beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 2500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - versuchte Einbrüche und Diebstahl in Kleingartenkolonien

In eine Parzelle eines Gartens im Wullhop versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 08. auf den 09.06.20 einzubrechen. Dabei versuchten sich die Täter vergeblich an einer Eingangstür aus Stahl, nahmen jedoch Erdbeeren mit. Es entstand ein Schaden von gut 1500 Euro. In der Hauenriede brachen die Täter im Zeitraum vom 07. bis 09.06.20 in einer Gartenhütte ein und erbeuteten Bargeld sowie ein Notebook. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. In der Albrecht-Thaer-Straße wurde in der Nacht zum 09.06.20 ebenfalls eine Gartenlaube aufgebrochen und eine Gitarre sowie Tabak erbeutet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen/Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert und stellt Drogen sicher

In den Abendstunden des 09.06.20 sowie in den Nachtstunden zum 10.06.20 stellte die Polizei bei zwei 26 und 44 Jahre alten Männern in Uelzen im Bereich des Ilmenauufers sowie bei einem amtsbekannten 48-Jäghrigen in der Brückenstraße in Bad Bevensen kleine Menge Drogen fest. In allen Fällen hatten die Männer Cannabis dabei. Bei der 48-Jährigen stellten die Beamten zusätzlich Amphetamine sicher. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Vandalismus an Vereinsheim

Eine Fensterscheibe des Vereinsheims Zum See beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 09.06.20. Die Vandalen verursachten einen Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt - Abfalltonnen brennen

Zum Brand einer Abfalltonne kam es in den Mittagsstunden des 09.06.20 im Bereich eines Wohnhauses in der Gartenstraße. Eine Sichtschutzwand wurde dabei gegen 11:45 Uhr auch durch das Feuer beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

