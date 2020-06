Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Landkreis Lüchow-Dannenberg - bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Küsten, OT Krummasel - Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 11.06.20, gegen 13.05 Uhr, befuhr ein 32-jähriger mit seinem Pkw VW die K8 aus Richtung Sallahn kommend in Richtung B 493. In Höhe Krummasel kam der VW-Fahrer aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW stieß gegen einen Baum und landete schließlich auf einem angrenzenden Feld. Es steht im Raum, dass der Fahrer aus dem Pkw geschleudert wurde. Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 01520-9348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell