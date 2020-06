Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Brandschutzerziehung

Einen lehrreichen und aufregenden Montagvormittag bereitete die Feuerwehr der Stadt Plettenberg den Kindern des ev. Familienzentrums an der Lehmkuhler Straße. Da die Feuer- und Rettungswache von den Kindergartenkindern in Coronazeiten noch nicht wieder besucht werden darf, hatten Hauptbrandmeister Jaroslav Kubiak von der Löschgruppe Eiringhausen und die Erzieherin Vivienne Berkau die zündende Idee: Warum fährt die Feuerwehr dann nicht zu den Kindern? Nachdem Thorsten Spiegel als zuständiger Fachgebietsleiter der Stadt ebenfalls Feuer und Flamme für die Idee war, fuhr am Montagmorgen das Eiringhauser Tanklöschfahrzeug, ein Unimog, an der Lehmkuhler Straße vor. Unter Wahrung der Abstandsregeln nahm sich Jaroslav Kubiak geduldig Zeit, den gut vorbereiteten Kindern das Anlegen der Schutzkleidung, die Beladung und wichtige Arbeitsschritte zu erklären. Tatkräftig unterstützt wurde er dabei von seinen Kameraden Mirko Jansohn und Lukas Paschel. Die Überraschung war perfekt als Hauptbrandmeister Eugen Hergert dann noch kurz mit der Plettenberger Drehleiter vorfuhr und ihre Funktionsweise erklärte. Die Kinder und ihre Erzieherinnen waren begeistert und bedankten sich lautstark. Alle waren sich einig: So macht Brandschutzerziehung Spaß!

