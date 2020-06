Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: PKW steht in Vollbrand. Alarmierung nur über Dritte möglich.

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Plettenberg (ots)

Am heutigen Montag rückte die Plettenberger Feuerwehr gegen 13:10 Uhr zu einem Fahrzeugbrand an der Kreisstraße 8 in Richtung Selscheid aus. Eine PKW-Fahrerin bemerkte während der Fahrt Rauch im Fußraum ihres VWs, hielt aber nicht sofort an, sondern steuerte ihr Auto geistesgegenwärtig auf einen Parkplatz an der K8. Das Absetzen des Notrufes erwies allerdings als schwierig, da sich der Parkplatz oberhalb der Jeutmecke in einem Funkloch befindet. Nachdem einige Verkehrsteilnehmer an dem brennenden Fahrzeug und der hilflosen Besitzerin vorbeifuhren, hielt eine Pkw-Fahrerin und bot ihre Hilfe an. Diese fuhr dann direkt weiter nach Selscheid um dort den Notruf abzusetzen. Zum dortigen Einsatz alarmierte die Kreisleitstelle aus Lüdenscheid den Löschzug der hauptamtlichen Wache, bestehend aus dem Hilfeleistungslöschfahrzeug, der Drehleiter und einem Rettungswagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Kleinwagen bereits in Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde in der Anfangsphase der Bereich in Höhe des Steinbruches Jeutmecke an der K8 für ca. 15 Minuten vollgesperrt. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz löschte das Fahrzeug mit einem C-Rohr ab. Aufgrund der auslaufenden Betriebsmittel aus dem brennenden Fahrzeug wurde die Löschgruppe Stadtmitte mit dem Gerätewagen Logistik und die untere Wasserbehörde nachalarmiert. Im Verlauf wurde die Einsatzstelle an die untere Wasserbehörde übergeben, diese leitete weitere Maßnahmen aufgrund des kontaminierten Erdreiches ein.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Plettenberg

Lisa Vedder

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391/923-497

Fax: 02391/923-455

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell