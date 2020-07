Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tödlicher Verkehrsunfall - PKW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Kirchlengern (ots)

(um) Heute, um 12:35 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall an der Mindener Straße in Kirchlengern. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Mindener Straße aus Richtung Häver kommend. In Höhe der Straße In der Mark verunfallte der Wagen, indem er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte dabei gegen einem Baum am Fahrbahnrand. Ersthelfer vor Ort verständigten einen Rettungswagen und den Notarzt, sowie die Polizei. Vor Ort eingetroffen, kam jede Hilfe für den Fahrer zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund der Schwere der Verletzungen. Die Polizei beklagt damit ein weiteres Menschenleben durch die Folgen dieses Ereignisses im Verkehrsraum. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Unterstützung des Verkehrskommissariates Herford. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Mindener Straße und die Straße In der Mark gesperrt werden. Eine Verkehrsableitung wurde eingerichtet. Die Angehörigenbenachrichtigung erfolgte unter Hinzuziehung der örtlichen Notfallseelsorge.

