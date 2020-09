Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L 433

Landkreis Tuttlingen) Auto überschlägt sich (24.09.2020)

L 433 / Egesheim (ots)

Großes Glück hat ein 24-Jähriger gehabt, der am Donnerstag, gegen 14 Uhr, auf der L 433 mit einem Mercedes der C-Klasse einen Unfall hatte. Der junge Mann war auf der Landesstraße von Egesheim kommend in Richtung Nusplingen unterwegs. Auf Höhe der Kläranlage kam er aus unbekannter Ursache nach rechts auf das Bankett und übersteuerte anschließend sein Auto. Der Wagen geriet in der Folge ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Mercedes fuhr eine Böschung hinunter und überschlug sich einmal. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Das schon ältere Auto musste schließlich mit einem Kran geborgen werden. Am Mercedes entstand rund 3000 Euro Sachschaden.

