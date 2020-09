Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Nordstetten) Mit Auflieger beim Abbiegen hängen geblieben

VS-Nordstetten (ots)

Als er auf der K 5709 nach rechts abbiegen wollte, hat ein 27-jähriger Lkw-Fahrer am gestrigen Donnerstag gegen 19.15 Uhr zunächst einen Stein touchiert und ist dann an der Seitenschutzwand hängen geblieben. Der Mann war aus Niedereschach kommend in Richtung Villingen unterwegs. In Nordstetten wollte er mit seinem Lkw mit Sattelauflieger nach rechts in Richtung Ortsmitte abbiegen. Hierbei blieb er mit dem Auflieger zunächst an einem Stein und dann an der Seitenschutzwand hängen. Als er zurücksetzen wollte, fuhr er zudem gegen ein Verkehrsschild am gegenüberliegenden Straßenrand. An Lkw und Auflieger entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Sachschaden an den sonstigen Gegenständen beträgt circa 1.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

