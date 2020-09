Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Beim Ein- oder Ausparken anderen Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Villingen-Schwenningen (ots)

Während er am gestrigen Donnerstag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Alleenstraße abgestellt war, wurde ein Pkw am Kotflügel und Radkasten hinten rechts durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Ein bislang Unbekannter streifte ihn in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr beim Ein- oder Ausparken, ohne sich anschließend um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel. 07720/8500-0) entgegen.

