Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Gegen anderes Auto gefahren - Zeugen gesucht

Villingen-Schwenningen (ots)

Rund 2.000 Euro Sachschaden sind am Mittwoch, 23. September, an einem Pkw entstanden, der in der Albert-Schweitzer-Straße abgestellt war. Ein unbekannter Fahrer stieß in der Zeit zwischen 14 Uhr und 15 Uhr gegen das geparkte Fahrzeug. Die Heckklappe sowie hintere Stoßstange wurden hierdurch beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Donaueschingen (Tel. 0771/83783-0) zu melden.

