Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zigarettenautomat abgesägt: Täter lässt Beute auf Bollerwagen zurück

Kamen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Dienstagmorgen (23.06.2020) einen Zigarettenautomat am Ostring in Kamen abgesägt und auf einem Bollerwagen zurückgelassen.

Einer Zeugin fielen gegen 03.45 Uhr Sägegeräusche auf. Sie erkannte eine Person, die über die Straße Goldbach geflohen ist und die sie wie folgt beschrieben hat:

- 170 cm - Schlank - Kurze Haare - Dunkle Kleidung - Kapuzenpullover

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

