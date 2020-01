Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Festnahme durch Spezialeinsatzkommando

Ruschberg und Baumholder (ots)

Am 17.01.2020 in der Zeit von 20:50 Uhr bis 21:15 Uhr kam es zu mehreren Meldungen von Schussabgaben in der Ortslage Ruschberg und im Stadtgebiet Baumholder; verletzt wurde dabei niemand. In der Folge kam es am 18.01.2020 gegen 00:25 Uhr in einer Wohnung in Baumholder zu einer Festnahme durch das Spezialeinsatzkommando der Polizei. Nach Abschluss der Ermittlungen wird nachberichtet, die Polizei bittet bis dahin von weiteren Nachfragen abzusehen.

