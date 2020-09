Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Verkehrsunfall beim Überholen (24.09.2020)

Stockach (ots)

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der B 14, kurz vor dem "Oberer Wiedenholzhof". Eine 71-jährige Audi-Fahrerin war von Windegg in Richtung Tuttlingen unterwegs und setzte zum Überholen eines vor ihr fahrenden Lkw an. Dabei sah sie einen entgegenkommenden Lkw, wollte wieder auf ihre Fahrspur hinter dem Lkw einscheren und touchierte hierbei mit ihrem Auto den Lkw. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

