Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkrs. KN) Unbekannter entwendet Katalysator (23.09./24.09.2020)

Hilzingen (ots)

Erstaunt hat ein Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt in der Gewerbestraße den Diebstahl eines Katalysators bemerkt, der von einem auf dem Firmengelände abgestellten Mercedes entwendet worden war. Ein unbekannter Täter hatte in der Zeit zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 09.00 Uhr den Katalysator mit Hilfe einer Flex abgetrennt. An einem anderen Auto war ebenfalls versucht worden, den Katalysator abzutrennen. Vermutlich wurde der Täter hierbei gestört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die in dem Zeitraum etwas Verdächtiges bei dem Autohaus wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0, zu wenden.

