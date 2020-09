Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Wahlwies, Lkrs. KN) Einbrecher schießt mit Schreckschusswaffe in die Luft (24.09.2020)

Stockach-Wahlwies (ots)

Zwei unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in den Pestalozzi-Dorfladen eingedrungen. Ein 40-jähriger Mitarbeiter der Bäckerei traf gegen 02.30 Uhr vor der Eingangstüre der Backstube auf einen unbekannten Mann und wollte diesem Hilfe anbieten. In diesem Moment hörte er Geräusche aus dem Dorfladen und sah dort nach. Im Laden traf er auf einen weiteren Mann, der mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schoss und ihn mit der Waffe bedrohte. Anschließend kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden, bei dem der Mitarbeiter leicht verletzt wurde. Die zwei Einbrecher konnten aus einem Fenster fliehen. Ob etwas gestohlen wurde, bedarf weiterer Abklärungen.

Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell