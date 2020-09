Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Aus Grundstück auf Straße eingefahren und Unfall verursacht (24.09.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 16.00 Uhr in der Haselbrunnstraße Ereignet, als ein 26-jähriger Fahrer eines Renault aus einem Privatgrundstück auf die Straße fahren wollte. Hierbei übersah er den Mazda eines 40-jährigem Mannes und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

