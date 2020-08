Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradfahrerin übersehen

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße, Mittwoch, 05.08.2020, 15.15 Uhr

NORTHEIM (köh) - Bei einem Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz in der Einbecker Landstraße wurde gestern Nachmittag ein Kind leicht verletzt. Ein 63-jähriger Northeimer fuhr mit seinem Pkw VW rückwärts in eine Parklücke ein. Währenddessen fuhr ein 9-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad hinter seinem langsam zurücksetzenden Pkw entlang. Als der Autofahrer die junge Radfahrerin bemerkte, bremste er sofort aber konnte einen leichten Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Das Mädchen verletzte sich durch den Sturz leicht und wurde nach erster notärztlicher Behandlung in die Obhut ihres Vaters übergeben. Am Fahrrad sowie dem VW Golf entstand leichter Sachschaden in einer Höhe von insgesamt ca. 200 Euro.

