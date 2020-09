Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall mit hohem Sachschaden (24.09.2020)

Tuttlingen (ots)

Rund 45.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 21.30 Uhr, an der Einmündung Mühlheimer Straße und "Am Damm" ereignet hat. Ein 41-jähriger Autofahrer übersah vermutlich aus Unachtsamkeit, dass ein vorausfahrende Daimler-Benz-Fahrer angehalten hatte und fuhr gegen das Heck des stehenden Wagens. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell