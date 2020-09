Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81

Landkreis Rottweil) Unfall durch Aquaplaning (24.09.2020)

A 81 / Sulz am Neckar (ots)

Sachschaden von rund 16.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, gegen 19 Uhr, auf der Bundesautobahn A 81 ereignet hat. Eine 31-jährige Frau fuhr mit einem Audi A6 auf der Autobahn 81 - von Singen kommend - in Richtung Stuttgart. Auf der nassen Fahrbahn kam sie vermutlich aufgrund einer an die regennasse Fahrbahn nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Bei dem Unfall blieb die Autofahrerin unverletzt.

